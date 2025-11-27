Телохранитель Фонарев оценил сумму в $1,5 млн за убийство обидчицы Макрона

«Такие суммы обычно складываются из двух факторов. Во-первых, нужно понимать, доставляла ли Оуэнс Макронам проблем на 1,5 миллиона долларов. Думаю, что даже больше. Все-таки речь идет о моральном ущербе семьи президента. Во-вторых, стоимость “заказа”, как правило, в два раза больше, чем траты заказанного лица на охрану. Условно, если компания тратит на охрану своего шефа 100 тысяч долларов в месяц, то заказ обойдется примерно в 200 тысяч или больше», — добавил он.