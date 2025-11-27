Телохранитель Фонарев оценил сумму в $1,5 млн за убийство обидчицы Макрона

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в беседе с aif.ru оценил сумму в 1,5 миллиона долларов, которую чета Макронов якобы заплатила за организацию убийства американский журналистки и активистки Кэндис Оуэнс.
Напомним, Оуэнс, которая ранее назвала Брижит Макрон мужчиной*, заявила, что глава Франции и первая леди якобы заказали ее убийство. Она подчеркнула, что у нее есть доказательства этого, а также добавила, что Белый дом подтвердил участие Макрона в покушении на нее.
По словам активистки, Макроны заплатили за организацию ее убийства 1,5 миллиона долларов.
Телохранитель Фонарев ранее скептично отнесся к словам Оуэнс, отметив, что обычно вычислить заказчика — самая большая проблема.
«Такие суммы обычно складываются из двух факторов. Во-первых, нужно понимать, доставляла ли Оуэнс Макронам проблем на 1,5 миллиона долларов. Думаю, что даже больше. Все-таки речь идет о моральном ущербе семьи президента. Во-вторых, стоимость “заказа”, как правило, в два раза больше, чем траты заказанного лица на охрану. Условно, если компания тратит на охрану своего шефа 100 тысяч долларов в месяц, то заказ обойдется примерно в 200 тысяч или больше», — добавил он.
Эксперт пояснил, что Оуэнс теоретически может доставлять Макронам проблем на 1,5 миллиона долларов, однако стали бы они действительно столько тратить на организацию ее убийства — маловероятно.
Фонарев отметил, что в этом случае было бы легче договориться с самой журналисткой и передать, условно, эту же сумму ей за молчание.
Ранее криминалист Игнатов оценил версию о покушении Макрона на журналистку Оуэнс.