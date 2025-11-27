Более 25 тыс. граждан Украины пересекли границу с Россией в 2025 году

Ранее, 26 августа, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительством страны было принято постановление, в котором украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать государственную границу. Она отметила, что данное решение также распространяется на граждан, которые сейчас находятся за границей по разным причинам.