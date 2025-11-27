Ричмонд
Более 25 тыс. граждан Украины пересекли границу с Россией в 2025 году

Более 25 тыс. граждан Украины пересекли границу Россию в 2025 году, показывают данные статистики. Об стало известно 27 ноября.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года страну пересекли 25 тыс. 352 гражданина Украины, из них 23 тыс. 867 совершали частные визиты», — сообщает «РИА Новости».

Кроме того, 1094 гражданина приехали с деловыми визитами, 103 — в качестве туристов, а 31 человек совершил транзитный проезд через территорию России.

За указанный период 24 тыс. 399 граждан Украины прибыли в Россию авиарейсами, 871 человек пересек границу на автомобиле, 79 — пешком, а трое — на поезде.

Ранее, 26 августа, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительством страны было принято постановление, в котором украинцам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать государственную границу. Она отметила, что данное решение также распространяется на граждан, которые сейчас находятся за границей по разным причинам.