Трамп анонсировал массовые депортации после стрельбы у Белого дома

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать. Ни одна страна не может терпеть такой риск для своего выживания… Мы должны заново провести проверку каждого иностранца, который въехал в США из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, кому здесь не место, или кто не приносит пользы нашей стране», — заявил Трамп (трансляцию вел Fox News).
Трамп заявил, что это происшествие подчеркивает «единственную величайшую угрозу национальной безопасности» США. Он добавил, что суд над нападавшим будет быстрым и неизбежным.
Стрельба произошла накануне. Были ранены двое военнослужащих. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что власти еще не знают мотивов преступления. В Вашингтон дополнительно направили еще 500 бойцов Нацгвардии, сообщил Дональд Трамп.