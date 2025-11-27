Трамп анонсировал массовые депортации после стрельбы у Белого дома

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать. Ни одна страна не может терпеть такой риск для своего выживания… Мы должны заново провести проверку каждого иностранца, который въехал в США из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, кому здесь не место, или кто не приносит пользы нашей стране», — заявил Трамп (трансляцию вел Fox News).