Келин отметил нехватку денег у Великобритании для финансирования Украины

«С деньгами [у Великобритании] очень плохо. Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: давайте заберем суверенные активы РФ. В экономике — плохо. Поэтому денег реально, вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года, их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно», — отметил дипломат в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».