Келин отметил нехватку денег у Великобритании для финансирования Украины

«С деньгами [у Великобритании] очень плохо. Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: давайте заберем суверенные активы РФ. В экономике — плохо. Поэтому денег реально, вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года, их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно», — отметил дипломат в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Дипломат отметил, что в случае, если США также откажутся от финансирования, Украине «надеяться особенно не на кого».
Ранее в этот день Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что 2026−2029 годах Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере $136 млрд. Как указал руководитель миссии фонда по Украине Гэвин Грей, в ближайшие два года Киеву будет необходимо финансирование в размере $63 млрд.