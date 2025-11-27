Эксперт также признал, что альянс сам себе создает угрозы, в том числе, обещаниями для Украины. Теперь ни о каком стратегическом сотрудничестве с РФ речи не идет, признал спикер.
«Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза», — пояснил Дэвид Пайн.
По мнению Daily Express, НАТО может развалиться в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Москва станет доминирующей военной и политической силой.
