В Кургане ликвидировали структуру правительства, отвечающую за охрану памятников

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидировали компанию властей, отвечающую за качество дорожных работ. По решению департамента имущественных и земельных отношений региона закрылся Центр технического контроля. Компания существовала с 2014 года. Также сообщалось, о ликвидации арматурного завода, которым владеет экс-начальник колоний. По данным ФНС, предприятию уже приостановили операции по банковским счетам.