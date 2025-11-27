В Кургане ликвидировали структуру правительства, отвечающую за охрану памятников

Курганские власти закрыли компанию, которая отвечала за охрану объектов культурного наследия.
Курганские власти ликвидировали научно-производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Об этом сообщается в государственном реестре.
«Правительством Курганской области принято решение о ликвидации ГКУ “Научно-производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)”. Организация действовала с 2000 года.», — говорится в документе.
Научно-производственный центр занимался оказанием государственных услуг в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия регионального значения. Учреждение занималось выявлением, обследованием и научно-техническим документированием объектов культурного наследия, техническим и авторским надзором, а также установкой информационных надписей. Организация проводила техническое обследование, историко-архивные и научно-исследовательские работы, экспертизы и участвовала в комиссиях по определению ущерба объектам.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидировали компанию властей, отвечающую за качество дорожных работ. По решению департамента имущественных и земельных отношений региона закрылся Центр технического контроля. Компания существовала с 2014 года. Также сообщалось, о ликвидации арматурного завода, которым владеет экс-начальник колоний. По данным ФНС, предприятию уже приостановили операции по банковским счетам.