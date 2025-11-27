$1,5 млн за голову американки: эксперты оценили историю «покушения» Макрона

«Могли ли ее заказать? Конечно, могли. Заказчиком мог быть кто угодно. Но то, что она заявила о причастности к этому Макрона — чушь полная. Это же не так работает, что Макрон позвонил, условно, арабским террористам и договорился с ними. Нет, должна быть огромная толпа посредников. Найти конечного заказчика, как правило, самая большая проблема. Исполнителя найти — не проблема, но заказчика… А она сразу на него вышла», — отметил эксперт.