$1,5 млн за голову американки: эксперты оценили историю «покушения» Макрона

Заявления американской активистки и журналистки Кэндис Оуэнс о подготовке покушения на нее со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит вызвали широкий резонанс. В беседе с aif.ru два эксперта — криминалист Михаил Игнатов и профессиональный телохранитель Алексей Фонарев — проанализировали эту и историю и выявили важные несостыковки.
«Дикая» версия о заказном убийстве.
Криминалист Михаил Игнатов назвал версию о причастности Макронов к покушению дикой. Он выразил сомнение, что глава государства стал бы прибегать к подобным методам, которые, по его словам, являются скорее бандитскими.
«Для меня большая загадка, почему чета Макронов могла начать искать какого-то киллера, который смог бы устранить обычную журналистку. Вероятно, активистка решила таким образом сделать себе имя. Я далек от мысли, что президент Франции, да и вообще глава государства, стал бы прибегать к таким бандитским методам», — отметил эксперт.
По его мнению, эта история больше похожа на пиар-ход самой Оуэнс.
Однако Кэндис Оуэнс не самая обычная журналистка. Именно она заявила, что Брижит Макрон является мужчиной* и она якобы может это доказать. Чета Макронов подала на нее в суд, но пока ничего не добилась.
В понедельник, 24 ноября, стало известно, что президент Франции и его супруга якобы заказали убийство Оуэнс. Также, по словам активистки, в расправе над Чарли Кирком виновата именно Франция.
Несостыковка в деле о покушении.
Оба эксперта сошлись во мнении, что в современном мире скрыть следы такого высокопоставленного заказчика практически невозможно. Игнатов подчеркнул, что технические средства и хакерские возможности быстро раскрыли бы правду.
«На сегодняшний день трудно что-то утаить и скрыть… Тем более, если речь будет идти о главе государства. Здесь, конечно, хакеры поднимутся даже при малейшем намеке… Это была бы сенсация», — пояснил криминалист.
Телохранитель Алексей Фонарев добавил, что в реальности поиск заказчика — самая сложная часть расследования, и прямое «выхождение» на главу государства выглядит нереалистично.
«Могли ли ее заказать? Конечно, могли. Заказчиком мог быть кто угодно. Но то, что она заявила о причастности к этому Макрона — чушь полная. Это же не так работает, что Макрон позвонил, условно, арабским террористам и договорился с ними. Нет, должна быть огромная толпа посредников. Найти конечного заказчика, как правило, самая большая проблема. Исполнителя найти — не проблема, но заказчика… А она сразу на него вышла», — отметил эксперт.
1,5 миллиона долларов за убийство.
Заявленная Оуэнс сумма в 1,5 миллиона долларов была подвергнута экспертами серьезной критике. Криминалист Михаил Игнатов назвал ее неадекватной.
«Сумма в 1,5 миллиона долларов, конечно, неадекватная. Да, за заказные убийства предлагают серьезные суммы, но это 100−200 тысяч долларов. И то, когда речь идет о крупных банкирах, серьезных бизнесменах, хорошо охраняемых лицах… Но 1,5 миллиона долларов за убийство активистки…», — сказал Игнатов.
Фонарев согласился с этим мнением, хотя отметил, что Оуэнс, наверняка, доставляет Макронам проблем на все 1,5 миллиона долларов.
«Такие суммы обычно складываются из двух факторов. Во-первых, нужно понимать, доставляла ли Оуэнс Макронам проблем на 1,5 миллиона долларов. Думаю, что даже больше. Во-вторых, стоимость “заказа”, как правило, в два раза больше, чем траты заказанного лица на охрану», — добавил он.
Эксперт пояснил, что Оуэнс теоретически может доставлять Макронам проблем на 1,5 миллиона долларов, однако стали бы они действительно столько тратить на организацию ее убийства — маловероятно.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.