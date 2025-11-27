Ричмонд
В пермском заксобрании появилось свободное место

Депутаты заксобрания на своем пленарном заседании 27 ноября прекратили полномочия Владимира Чулошникова. Парламентарий скончался после болезни 22 октября. Мандат Чулошникова стал плавающим.

У партии есть 14 дней на передачу мандата.

«Сегодняшний проект постановление, конечно, не очень хочется поддерживать. Но мы вынуждены будем нажать кнопку “за “”, — отметила вице-спикер ЗС, секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

По ее словам, он был настоящим патриотом своей страны, профессиональном своей деятельности, и, как говорят коллеги, истинным сыщиком. Методы, которые он применял в оперативно-розыскной деятельности, легли в основу учебников для подготовки полицейских. «Я уверена, что он останется в нашей памяти патриотом, и надеюсь, что все вы будете вспоминать его добрым словом», — отметила Айтакова.

О смерти генерал-майора полиции Владимира Чулошникова стало известно во время заседания комитета по бюджету, в который он входил. Он избирался в составе первой «тройки» КПРФ, и поэтому его мандат стал плавающим. Партия может передать его любому человеку в списке. С момента прекращения полномочий у КПРФ есть 14 дней на принятие решения.

