В пермском заксобрании появилось свободное место

По ее словам, он был настоящим патриотом своей страны, профессиональном своей деятельности, и, как говорят коллеги, истинным сыщиком. Методы, которые он применял в оперативно-розыскной деятельности, легли в основу учебников для подготовки полицейских. «Я уверена, что он останется в нашей памяти патриотом, и надеюсь, что все вы будете вспоминать его добрым словом», — отметила Айтакова.