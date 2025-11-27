Ричмонд
В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское военное ведомство.

Источник: © РИА Новости

Подробности пока не сообщаются.

Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность.

«Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации», — отметили в пресс-службе.

Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.