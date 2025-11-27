В Бишкеке началось заседание глав МИД и Минобороны стран ОДКБ

Подробности пока не сообщаются.
Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность.
«Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации», — отметили в пресс-службе.
Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.