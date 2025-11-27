Ричмонд
Котенок: бойцы РФ закрепились на востоке и севере Доброполья под Гуляйполем

Военкор сообщил также о подходе российских военных к южным окраинам Варваровки.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российским подразделениям удалось закрепиться на востоке и севере села Доброполье под Гуляйполем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«На территории Запорожской обл. подразделения группировки продвинулись в районе балок Средняя и Глиняная, атакуют с севера и с востока Доброполье и закрепились в его северной и восточной части», — написал он.

Котенок сообщил также о подходе российских военных к южным окраинам Варваровки. Согласно сведениям военкора, бойцы РФ заняли район урочища Грушевого в районе села.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал потерю ВСУ Доброполья и Варваровки.