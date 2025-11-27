Лишённые провизии и боеприпасов боевики ВСУ отступают под Сумами

«В районе Садков спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады. Многим приходится отходить без вещей, провизии и боеприпасов», — сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на участке российско-украинской границы продолжаются тяжёлые позиционные бои с участием российской группировки войск «Север». Приграничные районы Курской и Сумской областей стали ареной интенсивных боёв.
