Вооруженные силы Германии прорабатывают масштабный план по переброске войск на восток, хотя Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерений атаковать страны Североатлантического альянса.
Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на закрытые материалы, в Германии разрабатывается оперативный план OPLAN DEU на случай военного столкновения с Россией. Документ описывает переброску до 800 тысяч военнослужащих НАТО — американских, немецких и сил других стран — к восточной линии фронта. Германия в этом сценарии рассматривается как транзитный плацдарм, а линия боевого соприкосновения по её территории проходить не должна.
По данным издания, над планом около двух с половиной лет назад начали работать высокопоставленные офицеры бундесвера. На картах указаны порты, железные дороги, мосты и ключевые автомобильные маршруты, по которым предполагается двигать войска. Отдельно прорабатывается логистика снабжения и защита колонн в пути.
При этом авторы отмечают: Германия сталкивается с серьёзными внутренними препятствиями. Бюрократические процедуры, рассчитанные на мирное время, мешают оперативному призыву, инфраструктура не готова к крупномасштабному перемещению войск, а новые угрозы — включая массовое применение беспилотников — требуют обновления подходов.
Российский президент Владимир Путин ранее в интервью подчёркивал: Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом ни военной, ни политической логики. Он связывал разговоры о «российской угрозе» с попытками западных политиков отвлечь собственное население от внутренних проблем. Кремль повторяет, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для её интересов.
