Раскрыто, что Германия готовит переброску войск НАТО на восток в случае войны

Российский президент Владимир Путин ранее в интервью подчёркивал: Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом ни военной, ни политической логики. Он связывал разговоры о «российской угрозе» с попытками западных политиков отвлечь собственное население от внутренних проблем. Кремль повторяет, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для её интересов.