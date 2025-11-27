Главные новости к утру 27 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 ноября 2025.
США предоставят Киеву гарантии безопасности после сделки
Белый дом готов предоставить гарантии безопасности Украине только после того, как будут заключены базовые мирные договоренности. Такое условие, по данным Politico, выдвинул госсекретарь США Марко Рубио европейским коллегам. Ранее в Вашингтоне заявляли, что мирный план предусматривает гарантии безопасности для Украины.
После стрельбы у Белого дома Трамп объявил о депортациях
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после нападения на сотрудников Нацгвардии у Белого дома. Он заявил, что стрелявший в военнослужащих является выходцем из Афганистана, и анонсировал выдворение всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности страны. В результате происшествия были ранены двое нацгвардейцев.
Аргентина выдвинула на пост генсека ООН главу МАГАТЭ
Аргентина официально предложила на пост генерального секретаря ООН на период с 2027 по 2031 годы главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В заявлении аргентинского МИДа отмечается опыт Гросси в дипломатической деятельности и вклад в обеспечение международной безопасности.
Пентагон обвинил Alibaba и Baidu в поддержке армии КНР
Пентагон считает, что компании Alibaba и Baidu могут сотрудничать с армией Китая, в том числе передают ей секретные сведения. Военное ведомство предложило внести компании в реестр 1260H Пентагона, куда включают организации, связанные с Минобороны КНР. Попадание в «черный список» является негативным сигналом для инвесторов.
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 44
В Гонконге уточнили число погибших при пожаре в многоэтажных корпусах комплекса Wang Fuk Court. Власти подтвердили смерть 44 человек, еще 279 считаются пропавшими без вести. Огонь охватил пять из восьми 31-этажных жилых зданий. Большая часть жильцов успела эвакуироваться.