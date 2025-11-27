Главные новости к утру 27 ноября 2025 года

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после нападения на сотрудников Нацгвардии у Белого дома. Он заявил, что стрелявший в военнослужащих является выходцем из Афганистана, и анонсировал выдворение всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности страны. В результате происшествия были ранены двое нацгвардейцев.