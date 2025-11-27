Ричмонд
Путин побеседовал с лидером Казахстана

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед встречей лидеров стран ОДКБ в узком составе в Бишкеке кратко побеседовал «на ногах» с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Источник: © РИА Новости

В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. Оно проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.

Путин и Токаев, беседуя, вместе зашли в зал заседания. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля.

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана

Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
