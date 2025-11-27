Путин побеседовал с лидером Казахстана

В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. Оно проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.
Путин и Токаев, беседуя, вместе зашли в зал заседания. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля.
