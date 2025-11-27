В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ

Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.