В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ

«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак… Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в публикации, которая ссылается на европейских чиновников и дипломатов ЕС.
Впрочем, отмечает издание, пока вопрос о том, что будет из себя представлять ответ европейских стран на якобы атаки, остается открытым.
При этом, по словам одного из дипломатов евроблока, любые предпринятые Европой меры должны быть такими, что ответственность за них можно правдоподобно отвергнуть.
Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны «ни во Францию, ни в Данию», ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.