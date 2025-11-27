Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Германия готовит план переброски 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток

В Германии разрабатывают план на случай вооруженного конфликта с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, работа в этом направлении началась чуть более двух лет назад.

Источник: Reuters

План предполагает отправку на восток, к гипотетической линии фронта, до 800 тыс. военнослужащих стран НАТО, подразделения Германии и США, пишет WSJ. Источники газеты утверждают, что разрабатываемый документ детален: на картах обозначены мосты, порты, автотрассы и реки, по которым планируется перебрасывать войска.

В середине ноября Financial Times писала, что страны ЕС разработали предложения по «военной мобильности», согласно которым время перемещения европейских войск с запада на восток должно сократиться с 45 до нескольких дней.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше