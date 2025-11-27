WSJ: Германия готовит план переброски 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток

План предполагает отправку на восток, к гипотетической линии фронта, до 800 тыс. военнослужащих стран НАТО, подразделения Германии и США, пишет WSJ. Источники газеты утверждают, что разрабатываемый документ детален: на картах обозначены мосты, порты, автотрассы и реки, по которым планируется перебрасывать войска.
В середине ноября Financial Times писала, что страны ЕС разработали предложения по «военной мобильности», согласно которым время перемещения европейских войск с запада на восток должно сократиться с 45 до нескольких дней.
