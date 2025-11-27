Ричмонд
Трамп дал совет японскому премьер-министру

Дональд Трамп дал совет премьер-министру Японии не обострять ситуацию по вопросу суверенитета Тайваня, чтобы не вызывать негативной реакции со стороны Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседники издания рассказали, что рекомендация была высказана в деликатной форме.

По информации Bloomberg, генсек кабмина Японии Минору Кихара не ответил прямо на вопрос, как Санаэ Такаити отреагировала на совет американского президента не обострять ситуацию вокруг Тайваня. Отмечается, что эту тему Трамп мог обсудить с японским премьером в ходе телефонных переговоров.

«Я не могу давать дальнейшие комментарии по поводу обмена мнениями, связанными с внешней политикой», — приводят слова Кихары «Ведомости».

Во время парламентских дебатов 7 ноября, на которых Такаити впервые выступала в статусе премьера, она высказалась о последствиях возможного военного конфликта вокруг Тайваня. Если Пекин начнет использовать «боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы», то Токио может мобилизовать свои силы самообороны, заявила премьер Японии.

Через несколько дней Такаити сообщила, что в ходе дебатов озвучила лишь один из возможных сценариев развития событий. Хотя она и пообещала впредь воздерживаться от подобных заявлений, от первоначальных слов отказываться не стала. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Японии дистанцировались от этих высказываний, назвав их личной позицией политика.

14 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун выразил протест послу Японии Кэндзи Канасуги, назвав заявления Такаити провокационными.

