Трамп дал совет японскому премьер-министру

Через несколько дней Такаити сообщила, что в ходе дебатов озвучила лишь один из возможных сценариев развития событий. Хотя она и пообещала впредь воздерживаться от подобных заявлений, от первоначальных слов отказываться не стала. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Японии дистанцировались от этих высказываний, назвав их личной позицией политика.