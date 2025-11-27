Ричмонд
Визит Уиткоффа в Москву в силе, заявил Рябков

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа по-прежнему в силе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф посетит Россию на следующей неделе.

«Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет», — сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в силе визит спецпосланника США Стива Уиткоффа.

