Sun: столкновение Китая и Тайваня может привести к Третьей мировой войне

Тайвань пообещал подготовиться к полномасштабной войне в течение ближайших двух лет, пишет британский таблоид.

Столкновение Китая и Тайваня может спровоцировать Третью мировую войну, власти острова планируют подготовиться к полномасштабному конфликту в течение ближайших двух лет, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Президент Лай Циндэ объявил сегодня, что он увеличит расходы на оборону на 30,6 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы к 2027 году обеспечить высокий уровень совместной боевой готовности против Китая», — говорится в материале.

Автор материала подчеркивает, что отношения между Циндэ, главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Санаэ Такаити могут привести к Третьей мировой войне.

Напомним, ранее Такаити заявила, что обстановка вокруг Тайваня может перерасти в «ситуацию, угрожающую выживанию», чем спровоцировала международный скандал. Кроме того, Япония разместила ракеты в 110 км от Тайваня.

В свою очередь, Китай отреагировал на данные действия.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше