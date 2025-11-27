Столкновение Китая и Тайваня может спровоцировать Третью мировую войну, власти острова планируют подготовиться к полномасштабному конфликту в течение ближайших двух лет, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Президент Лай Циндэ объявил сегодня, что он увеличит расходы на оборону на 30,6 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы к 2027 году обеспечить высокий уровень совместной боевой готовности против Китая», — говорится в материале.
Автор материала подчеркивает, что отношения между Циндэ, главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Санаэ Такаити могут привести к Третьей мировой войне.
Напомним, ранее Такаити заявила, что обстановка вокруг Тайваня может перерасти в «ситуацию, угрожающую выживанию», чем спровоцировала международный скандал. Кроме того, Япония разместила ракеты в 110 км от Тайваня.
В свою очередь, Китай отреагировал на данные действия.