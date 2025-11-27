Путин провел встречу с лидером Казахстана

Президент России Владимир Путин перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Бишкеке встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась «на ногах».
В Киргизии стартовало заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате узкого состава. Заседание проходит под председательством страны-хозяйки — Киргизии. В мероприятии участвуют лидеры Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон и Белоруссии Александр Лукашенко.
Путин и Токаев вошли в зал заседания вместе. Видеозапись этого момента была опубликована пресс-службой Кремля.