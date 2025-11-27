Венгрия поддержала вступление Сербии в ЕС, но выступила против Украины

Он пояснил, что Украина как «страна в состоянии войны» с коррупцией на высшем уровне не готова к членству и представляет угрозу для бюджета и сельского хозяйства ЕС. Сийярто подчеркнул, что принятие Сербии принесёт экономический рост, а блокировка этого решения подрывает доверие к ЕС. При этом вступление Украины, по его мнению, послало бы опасный сигнал другим странам.