Стало известно, что ВСУ вновь ударили по энергетике Белгородской области

Белгородская область в очередной раз встретила раннее утро 27 ноября под звуки ПВО. Глава региона сообщил о серии атак на энергообъекты.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ранним утром по Белгородской области нанесены ракетные удары по объектам энергетики. Специалисты сейчас оценивают масштаб повреждений. Он отметил, что ситуация остаётся крайне напряжённой, и все службы продолжают работу в усиленном режиме.
ПВО перехватили часть воздушных целей. Минобороны сообщило о 52 сбитых украинских беспилотниках над территорией региона за минувшую ночь.
На прошлой неделе украинские вооруженные силы уже проводили серию ударов по энергообъектам в России. Без света тогда оставались около 800 тысяч жителей. Под удар попадали гражданские объекты, не связанные с военной инфраструктурой.
В то же время российские войска заявляют, что наносят удары на Украине только по целям, имеющим отношение к деятельности ВСУ.
Читайте также: Стало известно, к чему привело двухлетнее закрытие финской границы с Россией.