МИД РФ прокомментировал визит спецпредставителя США в Москву для переговоров по Украине

В Кремле пока нет понимания о дате визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков рассказал о попытках спекуляции на контактах по Украине.

«Понимания о дате визита Уиткоффа в РФ нет», — пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Рябкова. Он подчеркнул, что программа России будет формировать в зависимости от визита спецпредставителя США. При этом, как отметил Рябков, сейчас Москва видит многократные попытки спекулировать теме контактов Кремля и Белого дома по украинскому конфликту.

Ранее Россия и США согласовали приезд Уиткоффа в Москву. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что спецпредставитель американского лидера посетит столицу уже на грядущей неделе, пишет 360.ru.

