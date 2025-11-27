В МИД РФ прокомментировали возможный визит Уиткоффа в Россию

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил мирный план по Украине. Киев получил возможность для его изучения. В Кремле заявили, что ознакамливались с документом в общих чертах и еще до переговоров РФ и США на Аляске. Но в Москве подчеркнули, что хотели бы все-таки провести переговоры с представителями Вашингтона. Ведь мирный план Трампа уже претерпел некоторые изменения. Пока с Москвой официально никто не обсуждал мирный план, в РФ заявили, что надеются, это произойдет, когда Уиткофф приедет в Россию.