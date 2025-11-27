«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин.