Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.