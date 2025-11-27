Как утечка «разговора» Уиткоффа и Ушакова повлияет на переговоры

Детали скандала со «сливом» разговора
Содержание разговора Уиткофа и Ушакова, который, как утверждается, состоялся 14 октября и предварял телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, агентство Bloomberg представило читателям в ночь на 26 ноября. После публикации помощник президента РФ объяснил журналистам, что его контакты со спецпосланником американского президента имеют закрытый характер, а утечка в СМИ «никуда не годится». «Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», — привели слова Ушакова «Ведомости».
Позже он уточнил, что часть разговора с Уиткоффом он вел по незащищенным каналам связи с использованием мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Bloomberg также опубликовало расшифровку разговора Юрия Ушакова со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, который якобы состоялся 29 октября. В материале издания говорится, что высокопоставленные представители Кремля обсуждали рабочий визит Дмитриева в Саудовскую Аравию и план передачи американцам какой-то «бумаги». Разговор трактовали таким образом, что речь в нем шла о мирном плане, над составлением которого работает Вашингтон.
Дмитриев заявил, что публикация «фейковая». Позже Ушаков также сказал, что некоторые утечки «носят фейковый характер».
Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что публикации в СМИ о переговорах являются попытками срыва дипломатического процесса и назвал их информационными вбросами.
Ушаков анонсировал возможный визит Стива Уиткоффа в начале декабря в Москву. Вместе со спецпредставителем президента на переговоры могут приехать другие члены администрации Трампа.
Как на утечку в СМИ отреагировали в США
В американских изданиях акцентировали внимание на той части беседы Ушакова и Уиткоффа, в которой последний якобы давал советы российской стороне, как следует выстраивать диалог с Дональдом Трампом. Данные «слива», по мнению журналистов, также свидетельствуют о том, что это Уиткофф инициировал телефонные переговоры Путина и Трампа перед поездкой Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября. По информации СМИ, именно спецпосланник президента США порекомендовал использовать Путину в качестве повода для общения с американским коллегой поздравление с успехом в урегулировании конфликта в секторе Газа.
После скандального материала в Bloomberg Уиткофф подвергся критике со стороны влиятельных американских политиков. Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон заявил в соцсети, что Уиткофф должен быть исключен из переговорного процесса как сторонник России.
Трамп, напротив, оправдал Уиткоффа. На одной из пресс-конференций он объяснил, что разговор с Ушаковым был «стандартным» для переговоров, и выразил надежду, что вскоре состоится трехсторонняя встреча с участием лидеров США, России и Украины для заключения мирных договоренностей.
Мнения экспертов о перспективах переговоров США и РФ
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков выразил уверенность, что утечка была направлена на команду Белого дома, чтобы сбить настрой американцев на плодотворный контакт с Кремлем. Эксперт добавил, что слив — дело рук противников Трампа — они стремятся таким образом продемонстрировать провальность дипломатических усилий американского президента в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года.
Собеседник «Ведомостей» обратил внимание на попытки лидера США оградить свою команду от обвинений. Судаков уточнил, что скандал с публикацией расшифровки переговоров вряд ли поставит на паузу переговорный процесс. «Отношения Москвы и Вашингтона слишком важны, чтобы их судьба зависела исключительно от динамики переговоров на украинском направлении», — отметил аналитик. Он добавил, что это осознают и в США, и в России.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин в разговоре с «Ведомостями» предположил, что слив могла устроить администрация Белого дома для того, чтобы оценить, как мировая общественность отреагирует на содержание переговоров. Инициаторами утечки также могли быть отдельные представители команды Трампа, которые являются сторонниками усиления давления на Кремль.
По мнению эксперта, скандал также может быть попыткой очернить репутацию Уиткоффа. Кошкин отметил, что пока спецпосланника не удалось дискредитировать в глазах Трампа, американский президент продолжает ему доверять.
В России, считает аналитик, также анализируют срежиссированность «очернения» Уиткоффа и, возможно, поэтому настаивают на его визите в Москву для выяснения обстоятельств инцидента.