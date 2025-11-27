Как утечка «разговора» Уиткоффа и Ушакова повлияет на переговоры

В американских изданиях акцентировали внимание на той части беседы Ушакова и Уиткоффа, в которой последний якобы давал советы российской стороне, как следует выстраивать диалог с Дональдом Трампом. Данные «слива», по мнению журналистов, также свидетельствуют о том, что это Уиткофф инициировал телефонные переговоры Путина и Трампа перед поездкой Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября. По информации СМИ, именно спецпосланник президента США порекомендовал использовать Путину в качестве повода для общения с американским коллегой поздравление с успехом в урегулировании конфликта в секторе Газа.