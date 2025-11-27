«Одним из ключевых приоритетов российского председательства видим развитие сотрудничества наших государств для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере», — сказал Путин.
Путин назвал приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году
БИШКЕК, 27 ноя — РИА Новости. Одним из главных приоритетов председательства РФ в ОДКБ в 2026 году является сотрудничество для обеспечения технологического лидерства Организации в военной сфере, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке в четверг.