СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил европейским дипломатам о желании американского президента Дональда Трампа попробовать новый подход в урегулировании конфликта на Украине, пишет журнал Atlantic со ссылкой на чиновников.

Источник: Reuters

«Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко сменили курс, сорвав попытки надавить на Россию посредством санкций… Ответ состоял в том, что другие способы завершить войну были неудачными», — указано в материале.

По словам Дрисколла, дальнейшее промедление обернется для Украины большими потерями.

«Трамп хочет использовать новый подход», — говорится в статье.

Встреча состоялась в резиденции американского посла в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября. По данным журнала, она была теплой, но напряженной.

Мирная инициатива США и европейские «поправки».

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

