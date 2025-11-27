«Первоначальное европейское контрпредложение полностью исключило… принцип не расширения НАТO. В этом и заключается фатальный недостаток европейского подхода», — говорится в материале.
Авторы статьи отмечают, что, добавляя эти «отравленные пилюли», Европа прописывает неприемлемый для Москвы сценарий, который позволяет лидерам ЕС позировать себя защитниками украинского суверенитета, одновременно обеспечивая продолжение войны.
«Результатом этого фарса не станет мир для Украины и Европы; мира не будет вообще», — заключает издание.
Ранее в МИД России объявили, что у евробюрократов «сводит скулы» от слов «мирный план» в контексте ситуации на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.