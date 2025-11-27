Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RS: Европа хочет исключить пункт о нерасширении НАТО из плана Трампа

Европейские лидеры намерены сорвать мирный процесс на Украине, исключив из плана президента США Дональда Трампа принцип нерасширения НАТО. Об этом пишет издание Responsible Statecraft, называя действия ЕС «стратегически циничным шагом».

Источник: Reuters

«Первоначальное европейское контрпредложение полностью исключило… принцип не расширения НАТO. В этом и заключается фатальный недостаток европейского подхода», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что, добавляя эти «отравленные пилюли», Европа прописывает неприемлемый для Москвы сценарий, который позволяет лидерам ЕС позировать себя защитниками украинского суверенитета, одновременно обеспечивая продолжение войны.

«Результатом этого фарса не станет мир для Украины и Европы; мира не будет вообще», — заключает издание.

Ранее в МИД России объявили, что у евробюрократов «сводит скулы» от слов «мирный план» в контексте ситуации на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше