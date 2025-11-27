ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира

«(ЕП — ред.) подчеркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения», — сказано в документе.