ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира

Голосование по этому проекту пройдет в четверг около 12.00 по местному времени (около 14.00 мск).
«(ЕП — ред.) подчеркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения», — сказано в документе.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.