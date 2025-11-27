Ричмонд
ЕП призвал развернуть миссию ООН на Украине после заключения мира

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Европарламент призывает к развертыванию международной миссии ООН на Украине после возможного заключения мирного соглашения, говорится в проекте резолюции по Украине в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Голосование по этому проекту пройдет в четверг около 12.00 по местному времени (около 14.00 мск).

«(ЕП — ред.) подчеркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения», — сказано в документе.

В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.

