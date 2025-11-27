Ричмонд
Венгрия определила позицию по вступлению Сербии и Украины в ЕС

Будапешт одобряет присоединение Сербии к ЕС, но категорически против принятия Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсети Х.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Да — членству Сербии в ЕС. Нет — членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии», — приводит слова Сийярто «Лента.ру».

Более развернутую аргументацию Сийярто изложил в приложенном к посту видео. Глава МИД Венгрии пояснил, что присоединение Сербии могло бы ускорить экономическое развитие евросообщества, в то время как включение Украины — замедлить.

По оценке Петера Сийярто, Украина как государство, находящееся в состоянии войны, не соответствует критериям для вступления в ЕС. Он также заявил, что в стране действует «коррупционная машина» на самом высоком государственном уровне. Министр предупредил, что принятие Украины способно нанести ущерб бюджету Евросоюза и сельскохозяйственной отрасли объединения.

