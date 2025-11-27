Венгрия определила позицию по вступлению Сербии и Украины в ЕС

По оценке Петера Сийярто, Украина как государство, находящееся в состоянии войны, не соответствует критериям для вступления в ЕС. Он также заявил, что в стране действует «коррупционная машина» на самом высоком государственном уровне. Министр предупредил, что принятие Украины способно нанести ущерб бюджету Евросоюза и сельскохозяйственной отрасли объединения.