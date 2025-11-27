В школах КНДР русский язык стал обязательным

«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», — сказал он в ходе приветственного слова на заседании межправкомиссии.