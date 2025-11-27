Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговоры

«Если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда прав, хочу ему не совет дать, хочу сказать то, что вижу я — если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту «России 1» Павлу Зарубину в Бишкеке.
По словам Лукашенко, «не надо торпедировать переговорный процесс».
«Если из-за чего-то не можете договориться, … оставьте на потом, прекратите войну, где гибнут не твои, чужие дети. Вот в чем главная проблема Зеленского, гибнут другие люди. Самое главное — ты потеряешь страну», — сказал президент Белоруссии.
«Подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев, а этого может и не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение», — отметил Лукашенко.