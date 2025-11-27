Путин: отношения России и Таджикистана развиваются по плану

Российский лидер заметил, что посчитал необходимым встретиться с коллегой из Таджикистана, чтобы «поговорить по дальнейшему развитию двусторонних связей». «Было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз по всем вопросам, которые представляют особый интерес как для Таджикистана, так и для России», — добавил Путин.
«В целом у нас все проходит по нашим планам, скоординированным между нами еще в ходе моего визита», — дал оценку президент РФ и поблагодарил Рахмона за радушный прием в Душанбе в рамках государственного визита в октябре.
«Все движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям, товарооборот у нас подрастает — что самое главное», — заключил российский лидер.