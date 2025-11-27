Ричмонд
Эстония развернула новый радиолокационный комплекс на границе с РФ

Новый радиолокационный комплекс, развернутый Эстонией в непосредственной близости от границы с Ленинградской областью, начал работу. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на эстонскую национальную телерадиовещательную компанию ERR.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию», — цитирует «Ура.ру» публикацию ERR.

По словам майора эстонской армии Тыниса Пярна, радиолокационный комплекс позволяет эффективно контролировать Чудское озеро.

В публикации отмечается, что срок эксплуатации комплекса составляет порядка 30 лет. Его технические характеристики включают возможность обнаружения целей в радиусе более 500 км. Также планируется подключить новую РЛС к общей радиолокационной сети страны.