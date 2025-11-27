Эстония развернула новый радиолокационный комплекс на границе с РФ

«Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью 30 миллионов евро в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию», — цитирует «Ура.ру» публикацию ERR.
По словам майора эстонской армии Тыниса Пярна, радиолокационный комплекс позволяет эффективно контролировать Чудское озеро.
В публикации отмечается, что срок эксплуатации комплекса составляет порядка 30 лет. Его технические характеристики включают возможность обнаружения целей в радиусе более 500 км. Также планируется подключить новую РЛС к общей радиолокационной сети страны.