США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова

«По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ… Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов США», — заявила Захарова на своем брифинге.
По ее данным, вербовку ведет американское охранное агентство из штата Флорида, перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором американских инструкторов и получают немецкую шенгенскую визу.