США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Представители США начали кампанию на Филиппинах по набору добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, причем посольство Германии выдает им шенгенские визы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ… Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов США», — заявила Захарова на своем брифинге.

По ее данным, вербовку ведет американское охранное агентство из штата Флорида, перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором американских инструкторов и получают немецкую шенгенскую визу.

