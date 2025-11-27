Ричмонд
Захарова иронично отреагировала на идею в Латвии демонтажа ж/д дороги в Россию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала планы властей Латвии по демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Россию, намекнув, что они могут понадобиться Риге для отопления.

Источник: РИА "Новости"

«Видимо, шпалы нужны им для топки», — заявила Захарова kp.ru.

Ранее издание LSM+ со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса сообщало, что власти страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих республику с Россией.

Помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, отмечал, что страны Балтии проводят дискриминационную политику в отношении русскоязычного населения.

