Захарова иронично отреагировала на идею в Латвии демонтажа ж/д дороги в Россию

«Видимо, шпалы нужны им для топки», — заявила Захарова kp.ru.
Ранее издание LSM+ со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса сообщало, что власти страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, соединяющих республику с Россией.
Помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, отмечал, что страны Балтии проводят дискриминационную политику в отношении русскоязычного населения.
