WP: союзники США задумались о создании постамериканской НАТО

На Галифакском международном форуме по безопасности, который состоялся в Канаде
Особенно остро ощущала это разочарование принимающая сторона — Канада, отмечает Бут. Она еще не оправилась от прошлых обид и угроз со стороны Трампа и считает, что больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросах безопасности.
Европейцы, по мнению автора, разделяют эти настроения. Если раньше союзники США надеялись, что политика «Америка прежде всего» — это временное явление, свойственное первому президентству Трампа, то теперь в это верит все меньше. Союзники США наращивают военные расходы не столько из-за давления Трампа, сколько из-за отсутствия веры в американские гарантии. Как полагает Бут, прекращение помощи Украине, которым Вашингтон пригрозил Киеву в случае отказа от подписания мирного соглашения, может стать фатальным для трансатлантического альянса.
Это может привести к переосмыслению Североатлантического альянса, к появлению «постамериканской НАТО»: НАТО 3.0. На взгляд автора, НАТО 2.0 действовала после окончания холодной войны.
Возможно, некоторые страны, такие как Германия и Польша, обзаведутся ядерным оружием. А другие, например Северно-Балтийская восьмерка, установят более тесные связи в оборонной сфере, чем в составе альянса. Кроме того, они начнут закупать вооружения не у США, а у других союзников. Также может произойти сближение стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия). В итоге они могут сформировать альянс на основе идей единства, которое разрушает политика Трампа, делает вывод автор.