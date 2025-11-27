WP: союзники США задумались о создании постамериканской НАТО

Возможно, некоторые страны, такие как Германия и Польша, обзаведутся ядерным оружием. А другие, например Северно-Балтийская восьмерка, установят более тесные связи в оборонной сфере, чем в составе альянса. Кроме того, они начнут закупать вооружения не у США, а у других союзников. Также может произойти сближение стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия). В итоге они могут сформировать альянс на основе идей единства, которое разрушает политика Трампа, делает вывод автор.