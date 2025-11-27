Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: союзники США задумались о создании постамериканской НАТО

Политика Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО может привести к расколу альянса. Канада и европейские страны уже обсуждают создание независимых от США механизмов безопасности, пишет Макс Бут в статье для американской газеты The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На Галифакском международном форуме по безопасности, который состоялся в Канаде 21—23 ноября, царило разочарование в американском президенте и политике Белого дома, говорится в статье. Даже республиканцы выражали обеспокоенность давлением Трампа на Украину с целью навязать ей одностороннее мирное соглашение.

Неопределенность в поддержке Украины лишь подтвердила для многих собравшихся на форуме тот факт, что США больше не являются надежным партнером. Это предвещает наступление «постамериканского мира», о котором говорил Фарид Закария в 2008 году в одноименной книге.

Особенно остро ощущала это разочарование принимающая сторона — Канада, отмечает Бут. Она еще не оправилась от прошлых обид и угроз со стороны Трампа и считает, что больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросах безопасности.

Европейцы, по мнению автора, разделяют эти настроения. Если раньше союзники США надеялись, что политика «Америка прежде всего» — это временное явление, свойственное первому президентству Трампа, то теперь в это верит все меньше. Союзники США наращивают военные расходы не столько из-за давления Трампа, сколько из-за отсутствия веры в американские гарантии. Как полагает Бут, прекращение помощи Украине, которым Вашингтон пригрозил Киеву в случае отказа от подписания мирного соглашения, может стать фатальным для трансатлантического альянса.

Европа и Канада начинают искать собственные пути обеспечения безопасности.

Это может привести к переосмыслению Североатлантического альянса, к появлению «постамериканской НАТО»: НАТО 3.0. На взгляд автора, НАТО 2.0 действовала после окончания холодной войны.

Возможно, некоторые страны, такие как Германия и Польша, обзаведутся ядерным оружием. А другие, например Северно-Балтийская восьмерка, установят более тесные связи в оборонной сфере, чем в составе альянса. Кроме того, они начнут закупать вооружения не у США, а у других союзников. Также может произойти сближение стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия). В итоге они могут сформировать альянс на основе идей единства, которое разрушает политика Трампа, делает вывод автор.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше