«Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить. В этом смысле мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто от Украины должен сесть за стол переговоров.
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины
