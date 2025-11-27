Ричмонд
Грушко рассказал, кто должен сесть за стол переговоров со стороны Украины

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. При подписании соглашения по урегулированию от Украины должна выступать сторона, чья легитимность не поддается сомнению, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Источник: © РИА Новости

«Когда речь идет о подписании мирных соглашений, они должны быть гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить. В этом смысле мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто от Украины должен сесть за стол переговоров.