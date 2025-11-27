The Economist рассказал о двух заговорах против переговоров по Украине

У России есть первоначальный план США и он может стать основной для переговоров, говорил президент Владимир Путин. В то же время глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от Вашингтона промежуточную версию документа. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — подчеркивал министр.