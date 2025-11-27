UnHerd: потенциальный президент Франции Барделла может разрушить ЕС

Жордан Барделла, председатель партии «Национальное объединение» (лидером которой является Марин Ле Пен), в последних опросах набрал 35−37,5% голосов, опередив своих конкурентов. Похоже, у французских ультраправых есть реальные шансы на победу на президентских выборах в 2027 году, говорится в статье.
Несмотря на то что Ле Пен пока отстранена от участия в выборах, идеология ее партии в отношении Европы остается прежней, считает Мюнхау. Ле Пен настаивает на выходе из зоны евро и Шенгена, но не из самого Европейского союза. Она также хочет пересмотреть некоторые договоры с блоком.
Зеленая категория отражает европейскую интеграцию, которую одобряет партия, а именно промышленную политику и научные обмены. Оранжевая категория содержит те области политики, которые Франция хотела бы пересмотреть, такие как Шенген и единый рынок. А в красную категорию попали запретные области — миграция, энергетика, оборона, границы. Барделла хочет расставить приоритеты в поиске работы для граждан Франции и отменить свободу передвижения.
Хотя, как полагает автор, Национальное собрание Франции вряд ли будет проводить кампанию за выход из ЕС, приход к власти в стране ультраправых вынудит парламент нарушить так много правил, что в итоге выход из ЕС станет для правящей партии единственным способом выполнить свои предвыборные обещания.
На прошлой неделе Барделла заявил, что хочет, чтобы ЕЦБ выкупил долговые обязательства Франции, которая является крупнейшим должником в Европе. Технически ЕЦБ мог бы это сделать: у него есть инструмент, который позволяет покупать облигации во время финансового кризиса.
Он также хочет получить бюджетную скидку ЕС (механизм сокращения финансового взноса государства-члена в бюджет ЕС, компенсирующий предполагаемый дисбаланс между тем, что оно платит, и тем, что получает. — Прим. ред.), как это когда-то сделала Маргарет Тэтчер. По мнению Мюнхау, это привело бы к экзистенциальному кризису ЕС, который и так ограничен в ресурсах и взял на себя чрезмерные обязательства в отношении Украины.
Французское правительство под руководством Ле Пен или Барделла может поставить Евросоюз на грань краха. Франция — это могущественный агент; это не Греция и не Италия, предупреждает Мюнхау.