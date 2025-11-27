На Западе рассказали, когда завершатся переговоры по Украине

The Economist также сообщает, что наблюдается серьезный прогресс в сближении позиций Киева и Москвы. Об этом изданию рассказали источники, близкие к переговорам. Они сообщили, что главной целью диалога является поиск баланса между требованиями Москвы и возможными уступками Киева.
При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков категорически исключил возможность каких-либо уступок или пересмотра российской позиции по урегулированию украинского конфликта.
По данным CNN, Киев выразил несогласие с тремя пунктами мирного плана, предложенного Белым домом, которые имеют ключевое значение для России. В частности, Украина не поддержала отказ от Донбасса, а также отвергла положение о непринятии ее в НАТО. Также продолжаются дискуссии об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч военнослужащих.