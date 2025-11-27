На Западе рассказали, когда завершатся переговоры по Украине

По данным CNN, Киев выразил несогласие с тремя пунктами мирного плана, предложенного Белым домом, которые имеют ключевое значение для России. В частности, Украина не поддержала отказ от Донбасса, а также отвергла положение о непринятии ее в НАТО. Также продолжаются дискуссии об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч военнослужащих.