На Западе рассказали, когда завершатся переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут затянуться на несколько месяцев. Как утверждает The Economist, на их продолжительность повлияют два ключевых фактора: готовность России к компромиссам и обстановка на фронте.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил собеседник издания, Кремль не пойдет на уступки до конца зимы. Источник считает, что по истечении этого периода экономика России начнет в полной мере ощущать санкционное давление, пишут «Ведомости».

The Economist также сообщает, что наблюдается серьезный прогресс в сближении позиций Киева и Москвы. Об этом изданию рассказали источники, близкие к переговорам. Они сообщили, что главной целью диалога является поиск баланса между требованиями Москвы и возможными уступками Киева.

При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков категорически исключил возможность каких-либо уступок или пересмотра российской позиции по урегулированию украинского конфликта.

По данным CNN, Киев выразил несогласие с тремя пунктами мирного плана, предложенного Белым домом, которые имеют ключевое значение для России. В частности, Украина не поддержала отказ от Донбасса, а также отвергла положение о непринятии ее в НАТО. Также продолжаются дискуссии об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч военнослужащих.

