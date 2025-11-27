СМИ: почему Трамп сменил курс в разрешении кризиса на Украине

В статье журналиста Саймона Шустера уточняется, что встреча Дрисколла с представителями МИД европейских государств состоялась после его переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Министр армии США прибыл в Киев, чтобы уточнить позицию украинских властей относительно уступок России в переговорном процессе. Тогда уже было известно о содержании мирного плана Трампа из 28 пунктов, рассказывает RTVI.
После высказывания Дрисколла о смене тактики в ходе разрешения кризиса между Киевом и Москвой, дипломаты потребовали разъяснений. Министр армии ответил, что трансформация подхода связана с тем, что «другие способы прекращения конфликта не сработали». Также Дрисколл акцентировал внимание на необходимости как можно скорее добиться окончания военного противостояния между Москвой и Киевом, так как затягивание конфликта «приводит к новым жертвам и потерям территории для Украины», пишет The Atlantic.
Американская делегация провела очередную консультацию по мирному плану Трампа с украинцами и европейскими представителями в Женеве 23 ноября. В итоге в первоначальную версию документа внесли корректировки — вместо 28 в нем стало 22 пункта. CNN сообщал, что Киев так и не одобрил ключевые положения плана, касающиеся передачи Киевом Донбасса Москве, сокращения численности ВСУ и отказа от членства в Североатлантическом альянсе.
Asas Media уточнил, что мирный план изначально разрабатывался в тайне. О работе над ним ничего не знали ни украинские власти, ни европейские политики, ни даже часть американской политической элиты. Ливанское издание рассказало, что старт проекту «мирный план» дали тайные переговоры во Флориде с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Анонимный источник Asas Media уточнил, что секретарь СНБО Украины Рустам Умеров ознакомился с концепцией Белого дома о перемирии в Майами до того, как его официально передали Киеву, а копию плана Трампа направили Турции.
К 26 ноября после внесения изменений сторонами, допущенными к обсуждению, в плане осталось только 19 пунктов. Украинская сторона признала документ внушающим оптимизм.
Дрисколл, аргументируя необходимость заключения сделки о перемирии Киева и Москвы на встрече с европейскими дипломатами, заявил, что ВС РФ увеличивает масштаб и темп воздушных атак, а способность российской армии сражаться он назвал практически бесконечной. Он констатировал, что для ВСУ ситуация будет с каждым днем становиться хуже. Министр армии США призвал украинские власти принимать меры для заключения мирного соглашения как можно скорее. На встрече в Киеве он обратил внимание, что оборонная промышленность США не в состоянии далее снабжать Украину оружием и боеприпасами в тех же объемах, как ранее.