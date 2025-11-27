СМИ: почему Трамп сменил курс в разрешении кризиса на Украине

Дрисколл, аргументируя необходимость заключения сделки о перемирии Киева и Москвы на встрече с европейскими дипломатами, заявил, что ВС РФ увеличивает масштаб и темп воздушных атак, а способность российской армии сражаться он назвал практически бесконечной. Он констатировал, что для ВСУ ситуация будет с каждым днем становиться хуже. Министр армии США призвал украинские власти принимать меры для заключения мирного соглашения как можно скорее. На встрече в Киеве он обратил внимание, что оборонная промышленность США не в состоянии далее снабжать Украину оружием и боеприпасами в тех же объемах, как ранее.