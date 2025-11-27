Латвия намерена запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

По его словам, документ необходим, чтобы аннулировать уже выданные разрешения на такие перевозки. Министр отметил, что распоряжение «будет основано на соображениях безопасности и предусматривать возможность пересмотра решения в случае изменения ситуации».
Правительство Латвии 1 ноября запретило нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Речь идет о разовых групповых поездках по заранее запланированному маршруту, например, на экскурсии или спортивные мероприятия.
По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители республики в 2024 году совершили в два раза больше поездок (в среднем почти 2 тыс. в месяц) в Россию по сравнению с 2023 годом (около 1 тыс. в месяц), несмотря на рекомендации властей.