Латвия намерена запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители республики в 2024 году совершили в два раза больше поездок (в среднем почти 2 тыс. в месяц) в Россию по сравнению с 2023 годом (около 1 тыс. в месяц), несмотря на рекомендации властей.