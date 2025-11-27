МИД России исключил размещение «коалиции желающих» на Украине

«До сих пор они (Европа.—» «Ъ» «) настаивают на присутствии некоей коалиции желающих на Украине, что абсолютно исключено и что подрывает весь смысл и содержание мирного соглашения», — сказал Александр Грушко журналистам.
«Тем самым Евросоюз и Европа в целом сами себя вырезают из этого процесса», — добавил он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания все еще работает над планами по размещению сил Европы на Украине после боевых действий. Группу стран, готовых поучаствовать в предоставлении подобных гарантий безопасности, называют «коалицией желающих». На прошлой неделе они провели очередную встречу по переговорному процессу и урегулированию.