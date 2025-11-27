Захарова: Россия решительно отвергает обвинения Молдавии в пролете БПЛА

Она обратила внимание, что власти Молдавии уже вторую неделю «делятся со всеми своими фобиями про некие атаки беспилотников, предположительно, как они утверждают, российского происхождения». «Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны. Законными целями боевых беспилотников ВС РФ являются исключительно военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура», — сказала дипломат.
«Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия уважает суверенитет Молдавии, не намерена создавать угрозы безопасности ее гражданам и призываем молдавские власти перестать заниматься провокациями, отказаться от политики очернения нашей страны, перестать дурить свой народ», — подчеркнула Захарова.