Захарова: Россия решительно отвергает обвинения Молдавии в пролете БПЛА

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва решительно отвергает беспочвенные обвинения Кишинева в якобы пролете беспилотников на территорию республики, РФ не представляет угрозы молдавскому народу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она обратила внимание, что власти Молдавии уже вторую неделю «делятся со всеми своими фобиями про некие атаки беспилотников, предположительно, как они утверждают, российского происхождения». «Мы решительно отвергаем обвинения молдавской стороны. Законными целями боевых беспилотников ВС РФ являются исключительно военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура», — сказала дипломат.

«Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия уважает суверенитет Молдавии, не намерена создавать угрозы безопасности ее гражданам и призываем молдавские власти перестать заниматься провокациями, отказаться от политики очернения нашей страны, перестать дурить свой народ», — подчеркнула Захарова.

