Евродепутаты отклонили поправки о коррупции к резолюции по Украине

В четверг Европарламент принял резолюцию по переговорам по Украине, в которой заявляет, что никогда не признает новые регионы РФ и что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод России со всей признанной территории Украины, включая Крым и Донбасс. Поправки, касавшиеся коррупции, были внесены политическими группами «Патриоты за Европу» и «Левые».
Первая поправка, внесённая группой «Патриоты за Европу», предлагала добавить в текст обеспокоенность Европарламента коррупционным скандалом в украинском энергетическом секторе. Она была отклонена подавляющим большинством депутатов.
Вторая поправка той же группы предлагала обратиться к Еврокомиссии с просьбой уточнить, связаны ли средства ЕС с коррупционными делами, расследуемыми на Украине, а также ввести жёсткий контроль и строгие аудиторские процедуры для всей помощи. Эта поправка также была подавляющим большинством отклонена.
Поправка, предложенная группой «Левые», призывала выразить серьёзную обеспокоенность в связи с недавними крупными коррупционными скандалами на Украине и создать независимый международный механизм контроля для предотвращения хищений ресурсов и извлечения военной прибыли. Она также не была поддержана.
В итоге в принятом тексте нет никакой критики в адрес Украины или Еврокомиссии.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.