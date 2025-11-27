Ричмонд
Путин общается с журналистами в Бишкеке. Онлайн

Президент России Владимир Путин 27 ноября завершает трехдневный государственный визит в Киргизию. В Бишкеке он поучаствовал в Совете коллективной безопасности ОДКБ, а также провел ряд встреч. Перед вылетом в Москву президент вышел пообщаться с представителями СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Источник: Газета.Ру

14:10.

16:07 Путин после заседания саммита ОДКБ «на ногах» переговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в Бишкеке, пишет РИА Новости.

Разговор длился около пяти минут.

16:05 Главные заявления Путина в рамках встречи с союзниками по ОДКБ:

— Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями, поскольку они «доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий».

— Россия в ходе своего председательства в ОДКБ в 2026 году планирует начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения.

— Одним из главных приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году станет сотрудничество для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере.

— Россия будет помогать странам-участницам ОДКБ предотвращать вспышки опасных заболеваний и поможет использовать достижения военной медицины.

— Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности.

— Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.

16:00 Путин общается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию. Перед этим он провел переговоры с главами государств и принял участие в саммите ОДКБ.