Путин общается с журналистами в Бишкеке. Онлайн

16:07 Путин после заседания саммита ОДКБ «на ногах» переговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в Бишкеке, пишет РИА Новости.
Разговор длился около пяти минут.
16:05 Главные заявления Путина в рамках встречи с союзниками по ОДКБ:
— Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями, поскольку они «доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий».
— Россия в ходе своего председательства в ОДКБ в 2026 году планирует начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения.
— Одним из главных приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году станет сотрудничество для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере.
— Россия будет помогать странам-участницам ОДКБ предотвращать вспышки опасных заболеваний и поможет использовать достижения военной медицины.
— Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности.
— Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком.
Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.
16:00 Путин общается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию. Перед этим он провел переговоры с главами государств и принял участие в саммите ОДКБ.