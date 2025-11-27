В Госдуме прокомментировали план ФРГ о переброске солдат НАТО

Депутат отметил, что любые учения НАТО с привлечением военнослужащих разных стран подразумевают переброску войск блока на дальние расстояния. Он высказал предположение, что разработка плана о перемещении почти миллиона бойцов ведется не по инициативе Германии, а по инициативе командования Североатлантического альянса. «Так они пытаются пугать нас, демонстративные действия, и заодно готовят свой Бундесвер, довольно слабый на сегодня, к действию. Не покидают их реваншистские идеи, но надо помнить, чем это все закончилось», — объяснил Колесник «Ленте.ру».