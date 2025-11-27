Ричмонд
В Госдуме прокомментировали план ФРГ о переброске солдат НАТО

Германия по-прежнему стремится восстановить утраченные позиции военного лидера Европы. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя для «Ленты.ру» информацию о работе Берлина над планом переброски 800 тысяч бойцов к восточным границам НАТО в случае конфликта с Москвой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат отметил, что любые учения НАТО с привлечением военнослужащих разных стран подразумевают переброску войск блока на дальние расстояния. Он высказал предположение, что разработка плана о перемещении почти миллиона бойцов ведется не по инициативе Германии, а по инициативе командования Североатлантического альянса. «Так они пытаются пугать нас, демонстративные действия, и заодно готовят свой Бундесвер, довольно слабый на сегодня, к действию. Не покидают их реваншистские идеи, но надо помнить, чем это все закончилось», — объяснил Колесник «Ленте.ру».

Парламентарий добавил, что властям Германии стоит вспомнить, что после вынесения приговоров в ходе Нюрнбергского процесса их исполнение поручали в том числе американским военным, например, сержанту Джону Вуду.

О формировании плана передислокации 800 тысяч бойцов Североатлантического альянса специалистами Минобороны ФРГ рассказали журналисты издания The Wall Street Journal. По информации газеты, разрабатываемый план детализирован вплоть до обозначения мостов, трасс и рек, по которым планируется перебрасывать войска.

