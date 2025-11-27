Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было

Никаких проектов мирного договора по Украине не было — был набор вопросов для обсуждения, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.
Глава государства отметил, что Вашингтон учитывает позицию России, нужно просто «сесть и обсудить некоторые вещи». Путин отметил, что «в целом мы согласны, что план [президента Дональда] Трампа из 28 пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей»,
По словам президента России, на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву, кто это будет — определит Трамп. Переговорщиками по Украине с российской стороны будут помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители МИДа.